Заставлял исполнять фантазии на видео: дед совратил четырехлетнюю внучку

В столице ведется уголовное разбирательство в отношении местного жителя, подозреваемого в покушении на половую неприкосновенность ребенка. Скабрезная деталь этого дела в том, что пострадавшая девочка — внучка предполагаемого растлителя. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.

Случайная находка

Несколько дней назад 63-летний москвич, работающий электриком, пришел в гости к бывшей супруге. Несмотря на то что мужчина и женщина развелись несколько лет назад, между ними сохранились дружеские отношения.

Как пишет MK.RU, у пары есть общий сын, а также мужчина всегда тепло относился ко взрослой падчерице своей бывшей жены и ее двоим детям.

Семилетняя тайна

Уходя из квартиры на юго-востоке Москвы, гость не заметил, как обронил небольшую флешку. Хозяйка, решив из любопытства посмотреть ее содержимое, обнаружила файл, датированный ноябрем 2018 года. Увиденное потрясло ее.

На записи, сделанной семь лет назад, был запечатлен сам мужчина вместе с его тогда четырехлетней внучкой. На кадрах мужчина заставляет ребенка исполнять его эротические фантазии.

Следователи установили, что произошедшее является уголовным преступлением. Было возбуждено уголовное дело. Вскоре мужчину задержали.

Девочка помнит все отрывочно

При задержании пожилой москвич не стал отрицать вину. На допросе он признал содеянное, заявив, что подобное произошло лишь однажды.

Девочка, ставшая жертвой преступления, с трудом восстанавливала воспоминания о тех событиях: лишь отдельные отрывочные детали всплывали в рассказе. По информации следствия, на психологическом состоянии ребенка произошедшее впоследствии серьезно не отразилось.

Ее старший брат от рук дедушки никак не пострадал. Ранее за мужчиной не наблюдалось никаких сексуальных отклонений.

«Не ведал, что творил»

Ранее петербурженка написала заявление на своего бывшего отчима — сотрудника театра «Левендаль». По словам 31-летней заявительницы, мужчина растлевал ее в возрасте с 11 до 16 лет. Он снимал падчерицу в ванной, трогал ее, а также снимал обнаженной на видео.

Девушка рассказала, что мужчина угрожал ей слить все материалы в Сеть, если она кому-то расскажет о происходящем. Матери она смогла рассказать об этом только спустя годы. Теперь же пострадавшая намерена довести свои обвинения в адрес отчима до суда. В переписке с ней мужчина оправдывался, будто «не ведал, что творил».

