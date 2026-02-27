В Кабуле прогремела серия взрывов

Пакистан нанес авиаудар по Кабулу, информировал телеканал Al Jazeera. Источник в правительстве Афганистана уточнил, что в афганской столице прогремели взрывы.

Затем, сказано в материале, послышались звуки стрельбы. Других подробностей о произошедшем собеседник агентства не уточнил.

Ранее сообщилось, что Вооруженные силы Афганистана приступили к ответной операции после бомбардировок со стороны Пакистана, о чем заявил представитель 201-го армейского корпуса «Халид ибн Валид» Вахидулла Мохаммади. Удары были нанесены по позициям пакистанских сил в восточных провинциях страны.

До этого на пакистано-афганской границе произошли вооруженные столкновения между пограничниками двух стран. Бой завязался в районе Назьян провинции Нангархар, однако позже ситуация нормализовалась. Информация о пострадавших не поступала.

Также Пакистан нанес авиаудар по целям в Афганистане. Отмечается, что атака пришлась по провинции Нангархар. По сообщению собеседников телеканала, в результате авиаудара был уничтожен крупный склад боеприпасов. Другие подробности проведенной операции пока не раскрываются.