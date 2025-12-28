Помощник начальника главного управления разведки Афганистана погиб в Кабуле

Помощник начальника Главного разведывательного управления Афганистана Маулави Наоман погиб на территории Кабула, сообщает TOLOnews Plus со ссылкой на источники. При этом обстоятельства его смерти не раскрываются. Предполагается, что Наоман стал жертвой взрыва газового баллона.

Маулави Наоман, помощник директора разведки Абдула Хака Васика, вчера погиб в своем доме в районе Бут Хак афганской столицы, — говорится в материале.

Ранее на границе с Афганистаном произошло столкновение между пограничниками Таджикистана и террористами, проникшими на территорию страны. В результате есть погибшие с обеих сторон. Террористы были вооружены американскими винтовками M16 и пистолетами с глушителями.

В октябре по меньшей мере 12 гражданских лиц погибли и около 100 получили ранения в результате атак пакистанских военных на территорию Афганистана. Столкновения начались после обстрела афганского района Спин-Болдак. В результате было взорвано сооружение пограничного перехода, известное как «Ворота дружбы».