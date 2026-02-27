Стало известно о задержании зампреда правления «Газпром нефти» Зампреда правления «Газпром нефти» задержали по делу о взятках на 29 млн рублей

В Санкт-Петербурге задержали заместителя председателя правления «Газпром нефти» Антона Джалябова, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. По его словам, топ-менеджера подозревают в получении взяток на общую сумму более 29 млн рублей.

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД задержан зампредседателя правления «Газпром нефти» Джалябов, — отметил собеседник агентства.

Согласно версии следствия, Джалябова подозревают в получении взяток от подрядчиков в 2020-2021 годах, когда он был директором филиала «Газпром инвест Надым» — 28 млн рублей, на которые он купил квартиру в Сочи в ЖК «Актер Гэлакси», и взятка в виде катера стоимостью более 1,7 млн рублей. По информации источника, топ-менеджер получал вознаграждения за приемку невыполненных работ.

Следствие считает, что за денежное вознаграждение он подписывал акты о приемке фактически невыполненных работ по крупным строительным подрядам, обеспечивал их оплату и защищал подрядчиков от штрафов и неустоек за срыв сроков работ, — рассказал источник.

