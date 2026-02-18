Зимняя Олимпиада — 2026
18 февраля 2026 в 22:49

Замглавы Новороссийска задержали

Замглавы Новороссийска Карагодина задержали

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Заместитель главы города Новороссийска Краснодарского края, руководитель управления строительства Роман Карагодин задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. В материале уточняется, что он вступил в должность заместителя главы города без приставки «исполняющий обязанности» в октябре 2025 года.

С сайта администрации Новороссийска удалили страницу с информацией о чиновнике, указали журналисты. Известно, что до этого он возглавлял муниципальное управление капитального строительства города.

Ранее выяснилось, что сотрудники ФСБ задержали министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергея Штрикова. Его подозревают в превышении должностных полномочий в рамках государственных контрактов.

До этого сотрудники ФСБ задержали двух высокопоставленных чиновников федерального дорожного учреждения за получение взятки в особо крупном размере. За 5,5 млн рублей они пообещали коммерсантам содействие при заключении и исполнении госконтрактов на обслуживание трасс и инженерных объектов. Суд отправил фигурантов под стражу.

