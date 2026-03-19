Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 марта 2026 в 19:44

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В апреле в Москве ожидаются ночные заморозки. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице во второй весенний месяц, ждать ли слабых снегопадов и холода до -3 градусов?

Какая погода будет в Москве в апреле

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в апреле в Москве возможны периоды ночных заморозков. Также синоптик уточнил, что с 5 по 10 апреля снежный покров в российской столице должен полностью исчезнуть.

«Апрель примет теплую эстафету и усилит субтропическое влияние, когда в первой пентаде потеплеет до +14 градусов, а во второй пятидневке воздух порой может прогреваться до +17 градусов. В таких условиях снежный покров в период с 5 по 10 апреля исчезнет. В дальнейшем в апреле (в середине и конце месяца) вероятны еще два коротких периода ночных заморозков, но ближе к маю вновь начнется стремительное потепление, и столбики дневных термометров к майским праздникам устремятся на штурм 20-градусной отметки и выше», — пояснил Тишковец.

По данным метеосервисов, с 1 по 10 апреля дневная температура в Москве будет колебаться от +5 до +9 градусов, а ночью столбики термометров станут опускаться до −2 градусов. Погода ожидается пасмурной и сырой, с осадками в виде дождя и мокрого снега. Атмосферное давление будет держаться в районе 743–745 мм рт. ст., ветер слабый, 3–4 м/с.

В период с 11 по 20 апреля погода изменится: температура поднимется до +12 градусов, а ночные показатели перестанут уходить в минус, составив от 0 до +2 градусов. С 11 по 13 апреля ожидаются дожди при +10 градусах днем.

С 21 по 30 апреля воздух днем будет прогреваться до +16 градусов, а в отдельные дни, например 29 апреля, может достигать +17 градусов при ясной погоде. Ночная температура установится в диапазоне от +4 до +9 градусов. Осадков станет меньше.

Таким образом, в апреле в российской столице слабых снегопадов и холода до -3 градусов не прогнозируется.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в апреле

По информации синоптиков, в Санкт-Петербурге с 1 по 10 апреля ожидаются частые дожди при дневной температуре от +3 до +7 градусов. Ночью столбики термометров будут опускаться до −1 градуса. Атмосферное давление будет держаться в пределах 758–761 мм рт. ст.

С 11 по 20 апреля характер погоды в Северной столице начнет меняться в сторону устойчивого тепла. Дневная температура поднимется до +9 градусов, а ночные показатели перестанут уходить в минус, составив от 0 до +1 градуса.

В период с 21 по 30 апреля воздух днем прогреется до +13 градусов, а ночью столбики термометров покажут от +1 до +3 градусов. Количество солнечных дней заметно увеличится — в последней декаде ожидается около восьми ясных дней. Влажность воздуха снизится до 69–75%, ветер останется умеренным, 3 м/с.

новости
прогноз погоды
общество
Москва
Санкт-Петербург
Вячеслав Филиппов
В. Филиппов
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.