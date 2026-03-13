Мощные ураганы и холод до 0? Погода в Москве в начале апреля: чего ждать

В апреле жителей Москвы могут ждать температурные качели, рассказал NEWS.ru метеоролог Александр Сергеев. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 1 по 10 апреля, ждать ли мощных ураганов и холода до 0 градусов?

Какая погода будет в Москве в начале апреля

По словам Александра Сергеева, в апреле в Москве прогнозируются резкие перепады атмосферного давления.

«В марте жители российской столицы еще столкнутся с похолоданием и осадками. Я бы не стал исключать новых снегопадов, пусть и не таких обильных, как минувшей зимой. В апреле мы снова можем стать свидетелями „температурных качелей“ — будут случаться серьезные перепады. Продолжит скакать атмосферное давление, что также негативно отразится на самочувствии метеозависимых россиян», — пояснил он.

Климатолог Михаил Семенов в беседе с NEWS.ru добавил, что в начале второго месяца весны москвичи смогут убрать зимние вещи.

«Действующие метеорологические модели демонстрируют резкое потепление в начале апреля. Полагаю, что уже в середине второго месяца весны может настать пора пикников — в этом году погода идет с явным опережением графика. В Москве в апреле среднемесячная температура превысит норму на 3–4 градуса, потеплеет до плюс 11–13. Ожидается дефицит осадков — 10–15%», — заявил он.

По информации метеоцентров, с 1 по 5 апреля в российской столице ожидается облачная погода с кратковременными дождями. Днем температура воздуха составит от +9 до +11 градусов, ночью столбики термометров будут опускаться до +6 градусов. Атмосферное давление прогнозируется на уровне 750 мм ртутного столба.

В период с 5 по 10 апреля днем ожидается +15 градусов, ночью — около +4 градусов. Возможны осадки в виде дождя. Атмосферное давление прогнозируется на уровне 750 мм ртутного столба

Таким образом, в Москве в начале апреля мощных ураганов и холода до 0 градусов не прогнозируется.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в начале апреля

По предварительным прогнозам, в Санкт-Петербурге с 1 по 4 апреля прогнозируется переменная облачность с небольшими дождями. Днем воздух будет прогреваться до +5 градусов, а ночью столбики термометров могут опускаться до -2 градусов. Влажность воздуха составит 77%, ветер умеренный, 4 м/с.

В период 5 по 7 апреля дневная температура будет держаться на уровне +7 градусов, ночные показатели останутся слабоотрицательными — от -1 до 0 градусов. Ожидается переменная облачность с кратковременными дождями.

В конце первой декады апреля столбики термометров в Северной столице в дневные часы будут подниматься до +8 градусов. Ночью ожидается 0 градусов. Вероятность осадков сохранится, возможны дожди.

