В Польше раскрыли военные траты на Украину с начала конфликта Дипломат Ордаш: Польша оказала военную помощь Украине на €4 млрд с 2022 года

Польша оказала военную помощь Украине на €4 млрд, сообщил временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш. По его словам, которые приводит ТАСС, эту сумму Варшава потратила с февраля 2022 года.

Общий объем польской военно-технической помощи Украине после февраля 2022 года превысил €4 млрд, — рассказал Ордаш.

Он также отметил, что в польском публичном пространстве не обсуждается тема возможной принудительной передачи украинских мужчин Киеву для мобилизации. Дипломат не уверен, что польские власти вообще решились бы поднимать этот вопрос, так как имиджевые потери для страны, которая позиционирует себя как одного из главных союзников Украины на Западе, были бы слишком велики.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил: в республике решено значительно увеличить численность армии в ближайшие несколько лет. По его словам, в планах поднять ее до 500 тыс. солдат и офицеров. На сегодняшний день численность польской армии составляет 218 тыс. человек. Он добавил, что в 2026 году Польша уделит особое внимание созданию боеспособного резерва.