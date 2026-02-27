Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 09:42

В России могут начать продавать еще один тип товаров через «Почту России»

Путин поручил рассмотреть возможность продажи лекарств через «Почту России»

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть возможность продажи лекарств через «Почту России». Правительству РФ необходимо внести изменения в нормативные правовые акты по этому вопросу до 1 марта, передает пресс-служба Кремля.

Правительству РФ обеспечить внесение <...> изменений, предусматривающих установление возможности отпуска зарегистрированных в РФ лекарственных препаратов через отделения <...> «Почты России», — говорится в документе.

Ранее стало известно, что Минцифры разрабатывает законопроект в поддержку «Почты России» за счет операторов доставки. Конкретные детали документа пока не раскрываются, но он нацелен на долгосрочную стабилизацию работы почтового оператора.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что законопроект о поддержке «Почты России» будет внесен в Государственную думу в весеннюю сессию. Он выступил с отчетом в нижней палате парламента. Мишустин подчеркнул, что в первую очередь речь идет об обновлении требований к сети почтовой связи. Кроме того, председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал сделать все возможное для спасения «Почты России».

Россия
Владимир Путин
лекарства
Почта России
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Росатоме рассказали о важных изменениях вблизи ЗАЭС
Знаменитого украинского чемпиона по шашкам мобилизовали в мясной полк ВСУ
Зампреда «Газпром нефти» Джалябова этапировали в Москву
В Воронеже решили судьбу трех молодых людей по делу о диверсии на ж/д путях
Смоленский суд рассмотрит вопрос об аресте подозреваемого в пропаже девочки
Терапевт развеяла главный и самый опасный миф о пиве
Выяснилась причина бума нелегальных домов престарелых
Путин принял новое решение по малому бизнесу в России
Путин поручил включить сервисы мониторинга глюкозы в белые списки
Путин дал важное поручение по тепловым сетям в России
Россиянина задержали за помощь ВСУ в нанесении ударов по военным объектам
В РФ выпустили первый учебник по беспилотникам для учеников 10-11 классов
В России могут начать продавать еще один тип товаров через «Почту России»
Появились подробности о состоянии найденной девочки из Смоленска
«У меня нет времени»: Зеленский сделал неожиданное признание
«Арестовали подельника»: экс-премьер о шатком положении Зеленского
Дмитриев назвал кринжовым сарказм французских чиновников
Калюжный вернулся в армию после выхода в свет
Власти ЛНР рассказали о последствиях ночной атаки ВСУ
Россиян предупредили об отказах во въезде в одну страну ЕС даже с визой
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.