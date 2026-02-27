В России могут начать продавать еще один тип товаров через «Почту России»

Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть возможность продажи лекарств через «Почту России». Правительству РФ необходимо внести изменения в нормативные правовые акты по этому вопросу до 1 марта, передает пресс-служба Кремля.
Правительству РФ обеспечить внесение <...> изменений, предусматривающих установление возможности отпуска зарегистрированных в РФ лекарственных препаратов через отделения <...> «Почты России», — говорится в документе.
Ранее стало известно, что Минцифры разрабатывает законопроект в поддержку «Почты России» за счет операторов доставки. Конкретные детали документа пока не раскрываются, но он нацелен на долгосрочную стабилизацию работы почтового оператора.
До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что законопроект о поддержке «Почты России» будет внесен в Государственную думу в весеннюю сессию. Он выступил с отчетом в нижней палате парламента. Мишустин подчеркнул, что в первую очередь речь идет об обновлении требований к сети почтовой связи. Кроме того, председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал сделать все возможное для спасения «Почты России».