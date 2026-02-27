Зимняя Олимпиада — 2026
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X назвал кринжовым сарказм французских чиновников. Так он прокомментировал публикацию МИД Франции, который выложил мем с двумя отдыхающими итальянскими диджеями, которые слушали музыку на балконе и пили ликер Кампари, передает ИС «Вести». Видео сопровождалось саркастической подписью «Паникующие бюрократы ЕС прямо сейчас».

Их «сарказм» настолько кринжовый — просто Кампари и диджейство, — написал Дмитриев.

Ранее спецпредставитель российского лидера назвал «демоническими нарративами» заголовок статьи газеты The New York Times о педофилии, призвав «спасать детей». Речь шла о материале, опубликованном в в октябре 2014 года, который был размещен под заголовком «Педофилия: болезнь, а не преступление».

До этого Дмитриев выразил благодарность бывшему послу США в Москве Майклу Макфолу за активное распространение его постов в социальной сети X. Так он с иронией отреагировал на замечание американского политика о том, что его поведение в соцсетях якобы показывает несерьезность отношения России к мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине.

