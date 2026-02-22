Зимняя Олимпиада — 2026
22 февраля 2026 в 09:29

Дмитриев с иронией поблагодарил Макфола за продвижение в X

Кирилл Дмитриев
Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев выразил благодарность бывшему послу США в Москве Майклу Макфолу за активное распространение его постов в социальной сети X. Так он с иронией отреагировал на замечание американского политика о том, что его поведение в соцсетях якобы показывает несерьезность отношения России к мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине.

Спасибо, Майк «дипстейт», за ваше постоянное продвижение, — написал он.

Тем временем известный британский обозреватель Алекс Христофору поддержал точку зрения зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в отношении верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Каи Каллас. По его мнению, российский политик верно охарактеризовал текущее положение дел, когда указал на нежелание Вашингтона с ней общаться. Поводом для комментариев послужило заявление Медведева, который ранее обратил внимание на дипломатическую изоляцию Каллас.

Кирилл Дмитриев
политика
соцсети
критика
