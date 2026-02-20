«Не общаются даже коллеги»: Медведев оценил статус Каллас в Евросоюзе Медведев: с Каллас не общаются ее европейские коллеги и госсекретарь США

С главой евродипломатии Каей Каллас не общаются ни европейские коллеги, ни госсекретарь США, заявил в мессенджере MAX зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, представители ЕС и США не считают уместным опускаться до ее уровня.

С этим человеком не общаются даже коллеги. То есть, видимо, они не считают для себя уместным снизойти до уровня целого высокого представителя по международным вопросам Европейского Союза для того, чтобы с ней провести встречу, — сказал Медведев

Ранее бразильский аналитик Лукас Лейроз назвал Каллас главным защитником русофобии в Европе. По его словам, она выступает лающим «сторожевым псом». В частности, дипломат делает бессвязные и абсурдные заявления, не подкрепленные фактами. По мнению Лейроза, Каллас, видимо, не имеет ничего против того, чтобы ее считали глупой за ее иррациональные публичные заявления.

До этого Каллас сообщила, что Евросоюзу нужен собственный список требований к России для будущего урегулирования на Украине. По ее мнению, любое мирное соглашение якобы будет требовать одобрения со стороны европейцев. Представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, отметила, что список требований ЕС к РФ ждет незавидная участь.