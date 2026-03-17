17 марта 2026 в 09:50

Суд Москвы утвердил требования ФНС и ПСБ к экс-замминистра обороны

Суд включил долги экс-замминистра обороны Иванова в реестр кредиторов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Арбитражный суд Москвы признал обоснованными требования ФНС России и банка ПСБ к бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову и включил их в реестр кредиторов, сообщает РИА Новости. Общая сумма подтвержденной задолженности превышает 4,1 млн рублей.

Задолженность перед бюджетом составляет более 375 тыс. рублей, включая основной долг свыше 373 тыс. рублей и начисленные пени в размере немногим более 2 тыс. рублей. При этом требование налогового органа было удовлетворено частично: первоначально заявлялась сумма свыше 781 тыс. рублей.

Обязательства перед банком превышают 3,8 млн рублей и связаны с невыплатой процентов по кредиту. Требование кредитной организации обеспечено залогом имущества должника.

Ранее сообщалось, что задержание бывшего первого замминистра обороны России Руслана Цаликова, вероятно, связано с громким уголовным делом в отношении Тимура Иванова. Год назад Цаликов уже давал показания против бывшего коллеги. В настоящее время Иванов является фигурантом дела о получении взятки в размере 1,185 млрд рублей и растрате более 4 млрд рублей через банк «Интеркоммерц».

Минобороны РФ
Тимур Иванов
суды
ФНС
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

