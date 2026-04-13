Потемнел лицом и замер: мужу Лерчек дали семь лет тюрьмы, что дальше

Мужа блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Артема приговорили к семи годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 194 млн рублей. Суд вменял ему незаконный вывод денежных средств за границу. Как Чекалин отнесся к приговору, что говорят юристы, может ли апелляционный суд отменить это решение — в материале NEWS.ru.

Что известно об уголовном деле против Чекалиных

Уголовное дело на бывших супругов Валерию и Артема Чекалиных и их бизнес-партнера Романа Вешняка было возбуждено в 2024 году. Их обвинили в том, что незаконно вывели из России в ОАЭ 250 миллионов рублей.

Роман Вешняк ранее был приговорен к 2,5 года колонии общего режима со штрафом 500 тысяч рублей. Его дело было выделено в отдельное производство, поскольку он признал вину и заключил досудебное соглашение. И прокуратуру, и защиту приговор не устроил, обе стороны подали апелляцию.

Уголовное дело в отношении Лерчек пока приостановлено. Это связано с ее заболеванием, о котором стало известно в начале марта после рождения четвертого ребенка (родила от гражданского мужа — танцора Луиса Сквиччиарини). У Чекалиной диагностирован рак желудка четвертой степени с метастазами.

Валерия Чекалина (Лерчек)

16 марта с Валерии сняли домашний арест, для того чтобы она могла беспрепятственно лечиться. Лерчек проходит терапию в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Н. Н. Блохина.

О чем Лерчек умоляла судей

Чекалина не пришла на суд поддержать экс-мужа, так как находится в стационаре. Однако она обратилась с письмом к судье Гагаринского суда Екатерине Кузьминой. Лерчек поблагодарила ее за «человечность, сострадание, человеколюбие», за то, что суд предоставил ей возможность лечиться. Она также попросила не назначать Артему реальный срок ради детей, которые могут остаться и без матери, и без отца.

«И я, и дети рассчитываем на него. Он нужен им, ведь я не знаю, что будет со мной через три месяца, [через] год или пять лет. Если судьба сложится так, и меня больше не будет, я должна знать, что папа будет рядом с ними», — написала Валерия.

Об этом же в последнем слове перед вынесением приговора на суде говорил и сам Чекалин, попросив назначить ему условный срок. Он уточнил, что не признает свою вину. Прокуратура просила назначить ему 7,5 года лишения свободы, кроме того, присудить штраф в размере 197 миллионов рублей.

Как Чекалин держался перед приговором

Перед входом в здание суда Чекалин дал короткий комментарий ожидавшим его журналистам. Блогер сказал, что может получить реальный срок, в этом случае из зала суда отправиться в СИЗО (ранее он находился под домашним арестом).

«Детям сейчас тяжело, непонятно, что будет с мамой. Завтра у нее начинается новый курс химиотерапии... В то же время я иду сюда с чистой совестью, так как знаю, что я не виноват», — сказал Артем.

Артем Чекалин во время оглашения приговора в суде

Его адвокат Сергей Гурин уточнил, что рассчитывает на справедливое решение судебных органов. Когда судья огласила приговор, Чекалин с потемневшим лицом, замерев, долго смотрел перед собой. Его родной брат Аркадий заявил, что семья расстроена решением суда, планирует подавать апелляцию.

Что говорят юристы

Кандидат юридических наук адвокат Юлия Вербицкая-Линник в беседе с NEWS.ru заявила, что считает приговор Чекалину чрезмерно суровым. Она отметила: в адвокатском сообществе рассчитывали, что блогеру дадут условный срок с учетом всех обстоятельств. Кроме того, Чекалины возместили все невыплаченные налоги, напомнила собеседница.

По ее мнению, суд мог бы принять во внимание наличие троих детей у Чекалина на иждивении, а также болезнь их матери. «При назначении наказания суд учитывает все обстоятельства и факторы, смягчающие вину. К ним относятся многодетность, положительные характеристики и так далее. Судья выносит свое решение, исходя из совокупности всех обстоятельств и факторов», — пояснила юрист.

Она предположила, что у Чекалина есть шанс добиться смягчения приговора в суде апелляционной инстанции. Вербицкая-Линник привела в пример дело Ларисы Долиной и Полины Лурье, которое только в Верховном суде получило окончательное решение. Чрезмерно суровый приговор в отношении Чкалина, по ее мнению, может негативно повлиять на российский бизнес в целом.



Как должен действовать Чекалин

Адвокат Сергей Жорин также согласен с мнением коллеги о том, что приговор Артему Чекалину излишне суровый. «По-человечески очень жаль эту семью», — отметил собеседник.

Он добавил, что Чекалин может попросить об отсрочке наказания в определенных обстоятельствах. «Если супруга [тяжело болеет или] умрет и останутся дети до 14 лет, гражданин может попросить суд об отсрочке отбывания наказания как единственный родитель, согласно ст. 82 УК РФ. Впоследствии суд может либо освободить его от оставшейся части срока, либо заменить наказание более мягким», — сказал Жорин.

Адвокат добавил, что в апелляции суд может вынести другое, более мягкое, решение.

