Детство без матери, смерть брата: что известно о бойфренде Лерчек

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) вернулась в Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н. Н. Блохина после короткого перерыва и возобновила лечение от рака желудка. Рядом с ней находится ее возлюбленный Луис Сквиччиарини — тренер по танго из Аргентины. Если раньше его имя было известно только в профессиональных кругах, то сейчас 37-летнего мужчину знают очень многие. Что известно об избраннике Валерии — в материале NEWS.ru.

Как возлюбленный Лерчек оказался в России

Луису Сквиччиарини 37 лет, он родился в маленьком аргентинском городе Сан-Луис. Когда мальчику было около шести лет, его родители развелись и он остался жить с отцом. Семья жила небогато, отец Луиса работал на фабрике. Занятия танцами стали отдушиной для ребенка, а позже — и профессией.

В достаточно молодом возрасте аргентинец переехал жить в Россию. Устроился работать тренером, он профессионально учит танцевать с 20 лет. В танцевальной среде его имя известно. Луис неоднократно побежал в конкурсах разного уровня — был победителем национального чемпионата «Лос-Амигос» на родине, вице-чемпионом по танцам в России, завоевал бронзу на чемпионате Европы, а в 2019 году стал финалистом чемпионата мира по танго.

Луис также принимал участие в популярных танцевальных шоу и спектаклях: El Exuce под руководством Факундо Пенейро и Ванессы Вешальбы, «Танго Страсти Астора Пьяццоллы» в Кремле, проекте «История одной любви» — в паре с экс-солисткой группы «ВИА ГРА» Надеждой Грановской-Мейхер.

Луис Сквиччиарини Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Многие годы Сквиччиарини выступал в паре с танцовщицей Евгенией Самойловой. Были ли между ними личные отношения, неизвестно.

Сейчас он трудится в одном из московских танцевальных клубов, стоимость индивидуального урока с ним длительностью 45 минут составляет 12,5 тысячи рублей. Он также работает как индивидуальный предприниматель, создал свой сайт. В настоящее время Луис приостановил набор желающих учиться у него танцевать танго, так как почти все время находится с Валерией и их сыном.

Что Луис говорит о Лерчек

Луис и Валерия познакомились и стали встречаться в 2024-м. В августе того же года Лерчек официально развелась со своим мужем Артемом Чекалиным. В октябре решением суда ее поместили под домашний арест в рамках расследования уголовного дела о выводе денежных средств за рубеж. Поскольку Лерчек было запрещено выходить в интернет, то ее блог в соцсетях стал вести Сквиччиарини. Одновременно с этим он начал развивать и свои соцсети. Он делится подробностями из жизни своей возлюбленной. Именно Луис первым сообщил подробности об онкологии Валерии.

Танцор эмоционально отреагировал на посты хейтеров, сомневающихся в болезни Чекалиной. «Мне жаль вас. Человек, написавший такой комментарий в подобной ситуации, должно быть, полон мусора в голове и сердце. Вероятно, вас никто не любит. Надеюсь, у вас нет детей (что, скорее всего, так и есть)», — с возмущением написал он.

Луис также выразил надежду, что его любимая доживет до самых важных событий в жизни общего ребенка. «Живи, моя любимая Лера, вопреки, я хочу, чтобы ты увидела первые шаги нашего сына, отправила его в первый класс и мы вместе станцевали бы с тобой на его свадьбе». Сквиччиарини постоянно подбадривает возлюбленную и говорит, что она очень сильный человек.

Луис Сквиччиарини Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Любит ли танцор Луис Валерию или пиарится за ее счет

Когда стало известно об отношениях Валерии и Луиса, некоторые предполагали, что это может быть пиар-роман. «Надеюсь, после рождения ребенка и всего того, что сейчас происходит, [злопыхатели] поверят в искренность их отношений, что у них все по-настоящему», — сказала NEWS.ru юрист Екатерина Гордон.

Психолог Вероника Степанова в свою очередь предположила, что отношения Чекалиной с аргентинским тренером не навсегда. «Этот танцор явно какой-то „временный пассажир“ — просто перекантоваться, потому что ей [Валерии] нужен какой-то теплый птенчик. Вообще у любого тренера есть такая нотка — угодить. А поскольку Лера дошла до масштабного уровня, она нуждается в том, чтобы с ней не соревновались, как ее Артем, а чтобы к ней относились соответственно. И Луис на это способен», — полагает Степанова.

Психолог Оксана Митрофанова, наоборот, убеждена, что у отношений Луиса и Валерии есть будущее. «Их отношения начались в сложный период для Валерии. Когда она оказалась под домашним арестом, Луис стал ее спасательным кругом. Его меньшая известность для нее была гарантией безопасности. Такие союзы, когда люди проходят вместе тяжелые испытания, являются самыми крепкими. Ребенок еще больше усилил их связь. Сейчас они проходят новый непростой этап — борьба с болезнью», — отметила психолог.

Она добавила, что у Луиса есть незакрытый гештальт (незавершенная ситуация): его родной брат умер от рака, и он готов бороться за Валерию, сделать все от него зависящее, чтобы не потерять и ее.

«Отсутствие семьи к 37 годам не говорит о Луисе плохо, скорее наоборот: строил карьеру в своей сфере и, как мы видим, весьма успешно», — резюмировала Митрофанова.

