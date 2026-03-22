Уроки танго, поддержка в суде: история любви Лерчек и Сквиччиарини

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) проходит лечение в онкологическом центре имени Н. Н. Блохина в Москве. У мамы четвертых детей диагностирован рак четвертой стадии с метастазами, она не может ходить и частично потеряла зрение. Ее поддерживает возлюбленный — танцор Луис Сквиччиарини. История любви Валерии и Луиса в ритме аргентинского танго, полного страсти и драмы, — в материале NEWS.ru.

Почему Лерчек рассталась с предыдущим мужем — Артемом

За Артема Чекалина уроженка Тольятти Валерия Феопентова (девичья фамилия блогера) вышла замуж еще студенткой. Они вместе развивали блог и бизнес в интернете, достаточно быстро стали хорошо зарабатывать. Приобрели дом в коттеджном поселке в Подмосковье, сделали там дизайнерский ремонт. Валерия рассказывала об этом сама в личном блоге.

В этом браке она родила троих детей. Семья часто отдыхала на курортах, Чекалина покупала брендовые вещи, демонстрируя их в соцсетях. Подписчикам жизнь пары казалась сказкой.

Однако в 2023 году Чекалины стали фигурантами дела об уклонении от уплаты налогов. Именно в этот период отношения в семье стали рушиться. В 2024 году супруги развелись. Причиной развода Артем Чекалин называл домашний арест. «Цена всей этой эпопеи — моя с Лерой любовь, которая, поверьте, была чистой и бескорыстной, что очень редко в наши дни», — признавался он в личном блоге.

Кто такой Луис, как развивались его отношения с Лерчек

В тот период Чекалина, по ее словам, решила брать уроки танго — чтобы переключаться на положительные эмоции. Она обратилась к тренеру по танцам аргентинцу Луису.

О нем известно, что родился в небольшом аргентинском городке Сан-Луис. Когда ему было шесть лет, родители развелись и мальчик остался жить с отцом. Он получил хореографическое образование, участвовал в многочисленных танцевальных конкурсах по всему миру. Является победителем национального чемпионата в Аргентине, вице-чемпионом России и бронзовым призером чемпионата Европы, финалистом чемпионата мира по танго.

Луис Сквиччиарини Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

С 2010 года живет в России. У него собственная студия и онлайн-школа, он входит в двадцатку лучших преподавателей танго. Один урок у Сквиччиарини стоит от 10 тысяч рублей.

Роман Валерии и Луиса длительное время оставался за кадром. «Строить отношения без лишних посторонних глаз — это тоже интересный опыт. Не когда все делается на Instagram (деятельность в РФ запрещена), на картинку, а просто для себя и для души», — говорила Чекалина.

В 2024 году по вновь открывшимся обстоятельствам на Чекалиных было возбуждено новое уголовное дело о выводе средств за границу — в ОАЭ. Сквиччиарини поддерживал Валерию, ходил с нею на судебные заседания. В ноябре прошлого года Лерчек сообщила о своей беременности и о том, что отцом ее будущего ребенка является Луис. Она объяснила, что из-за ее домашнего ареста не может зарегистрировать отношения с ним в ЗАГСе.

Тренер по танцам стал активно вести собственный блог в соцсетях, туда «перебрались» поклонники Чекалиной. На их вопросы он отвечал, что его не смущает нахождение возлюбленной под следствием. «Хороший вопрос, никогда не думал об этом. Да, это непростая ситуация... Но я люблю Валерию и ее семью... Стараюсь помочь им всем, что в моих силах», — писал аргентинец.

Луис также сообщал, что у него изначально сложились хорошие отношения с тремя детьми Валерии. В декабре перед Новым годом у себя в блоге он показывал, как они все вместе готовят праздничное печенье.

Как сейчас Сквиччиарини поддерживает Лерчек

Именно Луис первым сообщил о том, что Валерия больна раком, у нее четвертая стадия заболевания и метастазы. Диагноз стал известен после рождения ребенка. Малыш появился на свет здоровым, болезнь матери на него не повлияла.

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) и Луис Сквиччиарини Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

После огласки романа с Лерчек Луис стал еще более востребован как тренер. Однако сейчас он отказывается от работы и находится с Валерией в онкологическом центре. В своем блоге он первым сообщил о том, что с Чекалиной снят домашний арест. Он трогательно обратился к возлюбленной.

«Живи, моя Лера! Живи! Я всем сердцем чувствую — весь мир сейчас молится за тебя. И я, преклонив колени, молюсь вместе с ним... Теперь мы можем сосредоточиться на здоровье Леры. Ты самый сильный человек из всех, кого я знаю. Спасибо за поддержку», — написал он.

Многие пользователи соцсетей выражают восхищение Луисом и их отношениями с Валерией, желают аргентинцу веры и стойкости, пишут, что молятся за здоровье Лерчек. Некоторые сравнивают Сквиччиарини с фигуристом Петром Чернышовым, который столь же самоотверженно ухаживал за своей женой — актрисой Анастасией Заворотнюк, когда она заболела. «Только бы история Луиса и Лерчек была со счастливым финалом, а не как у Петра и Насти», — пишут поклонники Чекалиной.

