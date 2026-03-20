«Настоящий мужчина»: Дворцов предположил, что долг Лерчек погасил экс-муж

Долг блогера Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) почти в 176 млн рублей перед ФНС погасил ее бывший муж из денег, которые были выручены при продаже их дома, сказал NEWS.ru продюсер Сергей Дворцов. Он добавил, что Артем Чекалин поступил в этой ситуации как настоящий мужчина.

По моей информации, долг погасил Артем из части тех денег, чтобы получены при продаже дома. Он — молодец, поступил как настоящий мужчина, делает все, чтобы защитить мать своих детей, которая в очень непростой ситуации, больна раком четвертой степени и изо всех сил борется за свою жизнь, — сказал Дворцов.

Продюсер подчеркнул, что Артем Чекалин также забрал к себе троих детей, пока его экс-жена Валерия находится на лечениb в онкологическом центре. По словам Дворцова, близкие Валерии Чекалиной в тяжелой ситуации проявили сплоченность.

Ранее Лерчек поделилась с подписчиками подробностями своего состояния после старта курса иммунной терапии. По словам звезды, она сохраняет хорошее настроение и пока не сталкивалась с типичными побочными эффектами медицинских манипуляций. Кадры выложил ее возлюбленный Луис Сквиччиарини.