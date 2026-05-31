ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 мая 2026 в 05:05

К чему снится измена жены мужчине? 7 главных толкований здесь

К чему снится измена жены мужчине? К чему снится измена жены мужчине? Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Видеть во сне измену жены — один из самых тревожных сюжетов для мужчины. Сразу после пробуждения возникает страх и неуверенность в себе и в состоянии брака. Но популярные сонники часто трактуют этот образ не как прямое предсказание предательства, а как отражение вашего внутреннего состояния.

По соннику Густава Миллера, измена жены во сне символизирует охлаждение в реальных отношениях. Если вы наблюдали за изменой со стороны, вероятно, вам не хватает откровенности с супругой.

Толкователь Зигмунда Фрейда утверждает, что подобное видение говорит о нехватке внимания и ласки со стороны партнерши, а также о вашей тайной неуверенности в собственной привлекательности. Сонник Ванги предрекает мелкие ссоры и бытовые неурядицы, но не разрушение брака.

Особое внимание стоит обратить на сюжеты, где жена признается в неверности: по соннику Медеи, это предупреждение о заговорах врагов, а по версии Лоффа — сигнал о вашей неудовлетворенности текущим положением дел в семье. Видение, в котором вы остались абсолютно равнодушны к происходящему, сулит успешные деловые переговоры.

Отдельно стоит разобрать, к чему снится измена бывшей жены мужчине. В отличие от снов о нынешней супруге, здесь речь идет о прошлом. Сонники сходятся во мнении: такой сон символизирует вашу неготовность отпустить ситуацию или эмоциональную привязанность к прошлым отношениям.

Если вы застали экс-супругу во время измены, подсознание призывает вас перевернуть страницу и закончить незавершенные дела. По трактовке Лоффа, такой сон — моделирование худшего сценария: но, проснувшись, вы понимаете, что даже в самой болезненной ситуации остаетесь сильной личностью. Ванга предупреждала, что видение о неверности бывшей может говорить о ее попытке вернуться в вашу жизнь, поэтому будьте готовы противостоять манипуляциям.

В любом случае большинство эзотериков сходятся во мнении, что измена во сне редко оказывается вещим сном. Чаще это призыв обратить внимание на реальные отношения: поговорить с супругой, внести разнообразие в быт или просто справиться с собственной ревностью.

Ранее мы выяснили, к чему снится измена любимого человека.

измены
жены
мужья
супруги
сонники
сновидения
сны
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
В Wildberries поставили точку в слухах о крупной покупке
Более 10 млн человек приняли участие в голосовании ЕР
Иран ответил на новые условия Трампа
В центре Еревана прошел многотысячный митинг оппозиционного блока «Армения»
Число пострадавших после атаки ВСУ на Геническ увеличилось
Трагедия на трассе под Пермью унесла жизни четырех человек
Ученые сообщили о прорыве в лечении рака
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.