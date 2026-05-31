К чему снится измена жены мужчине? 7 главных толкований здесь

Видеть во сне измену жены — один из самых тревожных сюжетов для мужчины. Сразу после пробуждения возникает страх и неуверенность в себе и в состоянии брака. Но популярные сонники часто трактуют этот образ не как прямое предсказание предательства, а как отражение вашего внутреннего состояния.

По соннику Густава Миллера, измена жены во сне символизирует охлаждение в реальных отношениях. Если вы наблюдали за изменой со стороны, вероятно, вам не хватает откровенности с супругой.

Толкователь Зигмунда Фрейда утверждает, что подобное видение говорит о нехватке внимания и ласки со стороны партнерши, а также о вашей тайной неуверенности в собственной привлекательности. Сонник Ванги предрекает мелкие ссоры и бытовые неурядицы, но не разрушение брака.

Особое внимание стоит обратить на сюжеты, где жена признается в неверности: по соннику Медеи, это предупреждение о заговорах врагов, а по версии Лоффа — сигнал о вашей неудовлетворенности текущим положением дел в семье. Видение, в котором вы остались абсолютно равнодушны к происходящему, сулит успешные деловые переговоры.

Отдельно стоит разобрать, к чему снится измена бывшей жены мужчине. В отличие от снов о нынешней супруге, здесь речь идет о прошлом. Сонники сходятся во мнении: такой сон символизирует вашу неготовность отпустить ситуацию или эмоциональную привязанность к прошлым отношениям.

Если вы застали экс-супругу во время измены, подсознание призывает вас перевернуть страницу и закончить незавершенные дела. По трактовке Лоффа, такой сон — моделирование худшего сценария: но, проснувшись, вы понимаете, что даже в самой болезненной ситуации остаетесь сильной личностью. Ванга предупреждала, что видение о неверности бывшей может говорить о ее попытке вернуться в вашу жизнь, поэтому будьте готовы противостоять манипуляциям.

В любом случае большинство эзотериков сходятся во мнении, что измена во сне редко оказывается вещим сном. Чаще это призыв обратить внимание на реальные отношения: поговорить с супругой, внести разнообразие в быт или просто справиться с собственной ревностью.

Ранее мы выяснили, к чему снится измена любимого человека.