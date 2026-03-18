18 марта 2026 в 10:48

Лерчек рассказала о своем состоянии после начала курса лечения

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) поделилась с подписчиками подробностями своего состояния после старта курса иммунной терапии. По словам звезды, она сохраняет хорошее настроение и пока не сталкивалась с типичными побочными эффектами медицинских манипуляций. Кадры выложил в Instagram (деятельность в РФ запрещена) ее возлюбленный Луис Сквиччиарини.

Кстати, меня не тошнит. Пока ничего не чувствуется, — призналась знаменитость.

Блогер также подчеркнула, что внимательно прислушивается к своему организму и старается сохранять позитивный настрой в процессе лечения. Известно, что лечение началось с этой неделе.

До этого Сквиччиарини ответил хейтерам, которые не верят в болезнь женщины. Он заявил, что семья никогда не стала бы врать о таком.

Тем временем стало известно, что суд принял документы о погашении задолженности Лерчек перед бюджетом. По словам представителя женщины Максима Курносова, на сегодняшний день контент-мейкер не имеет обязательств перед налоговой. Известно, что задолженности составляла более 175 млн рублей.

