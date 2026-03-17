Жених Лерчек резко ответил хейтерам на один вопрос

Блогер Валерия Чекалина и аргентинский хореограф Луис Сквиччиарини перед рассмотрением уголовного дела о незаконном выводе из РФ более 250 млн рублей в Гагаринском суде города Москвы, декабрь 2025 г.

Возлюбленный блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек) Луис Сквиччиарини ответил хейтерам, которые не верят в болезнь женщины. На своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) он заявил, что семья бы никогда не стала врать о таком.

У моей Леры рак, мы бы никогда не стали врать об этом, мы не такие люди, — ответил Сквиччиарини на один из комментариев под постом.

В конце февраля Чекалина родила четвертого ребенка, а на следующий день после выписки попала в онкологическую реанимацию. Гагаринский суд Москвы приостановил производство по делу о выводе 250 млн рублей в ОАЭ. Ей также избрали запрет определенных действий вместо домашнего ареста.

По мнению члена Совета по правам человека при президенте России Евы Меркачевой, блогер может просить суд о выезде за границу на лечение. Она подчеркнула, что окончательное решение по этому вопросу будет зависеть от усмотрения судьи.

Ранее стало известно, что работники больницы им. Блохина, в которой блогерше диагностировали рак желудка, определили ее состояние как средней тяжести. В настоящее время девушка проходит курс химиотерапии.