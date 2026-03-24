Жених Лерчек рассказал о ее состоянии во время лечения от рака

Жених блогерши Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Луис Сквиччиарини заявил в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что она может передвигаться самостоятельно. По словам мужчины, Лерчек также проявляет стойкость и уже неделю обходится без применения сильнодействующих обезболивающих препаратов.

Я ею очень горжусь — она уже неделю без сильнодействующих обезболивающих, — подчеркнул жених.

Сквиччиарини также прокомментировал информацию о потере зрения у блогерши, подтвердив, что из-за метастазов она действительно перестала видеть одним глазом. Однако в процессе лечения наметилась положительная динамика, и сейчас зрение восстановилось наполовину.

Ранее Сквиччиарини рассказал фанатам Лерчек, что она «не сидела без дела» и уже скоро они запустят новый бренд. По словам мужчины, он помогал невесте начать все с нуля и вместе они преодолели «сложный путь».

До этого онколог Евгений Черемушкин выразил мнение, что процедура экстракорпорального оплодотворения, которую прошла Лерчек, не может повлиять на возникновение опухоли, но способна ускорить рост уже существующего новообразования. Также он отметил, что последствия поздних беременностей могут быть не только для матери, но и для ребенка.