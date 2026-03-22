22 марта 2026 в 08:50

Онколог озвучил неутешительные детали о страшном диагнозе Лерчек

Онколог Черемушкин: процедура ЭКО могла ускорить рост опухоли у блогера Лерчек

Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Процедура экстракорпорального оплодотворения, которую прошла блогер Лерчек (Валерия Чекалина), не может повлиять на возникновение опухоли, но способна ускорить рост уже существующей, заявил в беседе с aif.ru онколог Евгений Черемушкин. По его словам, беременность и ЭКО напрямую не являются причиной возникновения рака.

Но они могут ускорить прогрессирование уже существующей опухоли. То есть опухоль уже должна была быть, но ее развитие на фоне этих факторов ускорилось, — объяснил специалист.

Также он отметил, что последствия поздних беременностей могут быть не только для матери, но и для ребенка. Так, с возрастом женщины увеличивается риск генетических нарушений у плода. Самые распространенные патологии — трисомии, когда вместо пары хромосом в организме эмбриона появляется третья, как при синдроме Дауна, резюмировал Черемушкин.

Ранее адвокаты Лерчек заявили, что следователь четыре раза отказал блогеру в посещении частных клиник во время домашнего ареста по делу о выводе 250 млн рублей в ОАЭ. Два отказа касались клиники «Мать и дитя» на Севастопольском проспекте.

До этого Чекалина поделилась с подписчиками подробностями своего состояния после старта курса иммунной терапии. По словам звезды, она сохраняет хорошее настроение и пока не сталкивалась с типичными побочными эффектами медицинских манипуляций.

