Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) во время рассмотрения уголовного дела о незаконном выводе из РФ более 250 миллионов рублей в Гагаринском суде города Москвы, 24 ноября 2025 года

Появились новые данные о действиях следователей по делу Лерчек Адвокат Лерчек: следователи четыре раза отказали блогеру в визите к врачу

Следователь МВД четыре раза отказал блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, в посещении частных клиник во время домашнего ареста по делу о выводе 250 млн рублей в ОАЭ, пишет ТАСС со ссылкой на ее адвокатов. Речь идет в том числе о двух отказах в визите к стоматологу.

По данным защиты, два отказа касались клиники «Мать и дитя» на Севастопольском проспекте, еще два — частной стоматологии на Минской улице. Адвокаты заявили, что располагают и другими документами, подтверждающими отказ следствия.

Ранее Лерчек подала заявление в Следственный комитет с требованием проверить действия сотрудника правоохранительных органов по ее делу. Как сказано в публикации, на стадии предварительного следствия сотрудник СК запрещал врачам посещать блогера, когда она просила о помощи, находясь под домашним арестом.

Жених Чекалиной Луис Сквиччиарини опубликовал видео, в котором она жаловалась на боли в животе в отделе полиции. После отказа она заявила, что у следователей «нет просто сердца никакого».

Ранее в столичном МВД заявили, что следователи не отказывали Чекалиной в посещении государственных медучреждений. При этом ей дважды отказали в посещении частных клиник.