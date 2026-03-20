«У вас нет сердца»: Лерчек на камеру сорвалась в полиции на фоне рака Жених Лерчек заявил, что правоохранители не пускали блогера в больницу

Правоохранители не пускали блогера Валерию Чекалину, известную как Лерчек, в больницу, когда она была беременна, рассказал ее жених Луис Сквиччиарини в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Он опубликовал видео, в котором она в отделе полиции заявила, что у следователей «нет проста сердца никакого».

У меня трое детей, у меня было два кесарева сечения. У меня было большое количество ЭКО. У вас нету просто сердца никакого. Очень жаль, если у вас у кого-либо есть жены. Как вы интересно к ним относитесь, есть ли у вас дети? — сказала Чекалина.

Ранее Лерчек рассказала, что сохраняет хорошее настроение и пока не сталкивалась с типичными побочными эффектами химиотерапии, которую она начала на прошлой неделе. По словам Чекалиной, она внимательно прислушивается к своему организму и старается сохранять позитивный настрой в процессе лечения.

Член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева между тем указала, что блогер может просить суд о выезде за границу на лечение. Она подчеркнула, что окончательное решение по этому вопросу будет зависеть от усмотрения судьи.