«У вас нет сердца»: Лерчек на камеру сорвалась в полиции на фоне рака

Жених Лерчек заявил, что правоохранители не пускали блогера в  больницу

Лерчек Лерчек Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Правоохранители не пускали блогера Валерию Чекалину, известную как Лерчек, в больницу, когда она была беременна, рассказал ее жених Луис Сквиччиарини в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Он опубликовал видео, в котором она в отделе полиции заявила, что у следователей «нет проста сердца никакого».

У меня трое детей, у меня было два кесарева сечения. У меня было большое количество ЭКО. У вас нету просто сердца никакого. Очень жаль, если у вас у кого-либо есть жены. Как вы интересно к ним относитесь, есть ли у вас дети? — сказала Чекалина.

Ранее Лерчек рассказала, что сохраняет хорошее настроение и пока не сталкивалась с типичными побочными эффектами химиотерапии, которую она начала на прошлой неделе. По словам Чекалиной, она внимательно прислушивается к своему организму и старается сохранять позитивный настрой в процессе лечения.

Член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева между тем указала, что блогер может просить суд о выезде за границу на лечение. Она подчеркнула, что окончательное решение по этому вопросу будет зависеть от усмотрения судьи.

Лерчек
следствие
больницы
запреты
блогеры
Генерал объяснил затишье ВС России над центральными районами Украины
Одна необычная пара вступила в брак в Крыму
Четверо детей пострадали при взрыве газа в жилом доме
Москвичам рассказали, когда в столице полностью сойдет снег
Муж Ивлеевой влез в долги на 570 тыс. рублей из-за яиц и стройки
Российская бортпроводница разбила нос во время рейса из Коломбо в Москву
Военкор узнал о переброске элиты ВСУ к границе России
Что известно о последних днях жизни и смерти Филарета
Любивший деньги начальник колонии сам оказался за решеткой
Над Брянской областью сбили дрон самолетного типа
Специальный сервис поможет россиянам оценить готовность к домашним питомцам
Стало известно, как снижение ключевой ставки отразится на инфляции
Экс-тренер «Зенита» объяснил, почему команда не может забить с игры
Врач дала советы, как завершить пост без стресса для организма
Украинские дипломаты с легкой руки превратили Италию в «Ресбублику»
Мощное землетрясение произошло у берегов тихоокеанского государства
«А у нас есть Выборг!»: Милонов предложил отменить туры за границу
В РПЦ назвали ключевую причину раскола православия на Украине
Моряки атакованного газовоза «Арктик Метагаз» вернулись домой в Мурманск
Премьер Польши заявил об отсутствии «плана Б» по кредиту Евросоюза Украине
Дальше
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

