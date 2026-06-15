Кевин Спейси рассказал об отношении людей, пока он был под следствием Кевин Спейси заявил, что люди поддерживали его во время следствия

Актер Кевин Спейси в интервью для YouTube-канала журналистки Ксении Собчак рассказал, что множество людей поддерживали его в тот период, когда он находился под следствием. По его словам, на протяжении девяти лет он наблюдал совершенно иную картину, нежели та, которую рисовали отдельные публикации.

Люди, которые присылали мне тысячи и тысячи электронных писем, люди, которые останавливали меня на улицах, в отелях, аэропортах, торговых центрах, везде, где я бывал и путешествовал за последние девять лет. Щедрость, теплота, гостеприимство, привязанность, которые я чувствовал от людей, которых я не знал, доказали мне, что, хотя в интернете есть люди, которые говорят неприятные вещи, я никогда не встречал никого из них в реальной жизни, — сказал Спейси.

Артист назвал такое отношение обнадеживающим, вызывающим симпатию, трогательным и эмоциональным. По словам актера, именно эта реальная поддержка является тем обществом, на котором он сосредоточен.

Ранее The Telegraph писала, что после скандалов, связанных с обвинениями в сексуальных домогательствах, Спейси лишился своего особняка в Балтиморе. Отмечалось, что теперь актер вынужден жить в арендованных домах и отелях. Из-за этого газета назвала его бездомным. Сам актер опроверг эту информацию.