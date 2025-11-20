Известный актер стал бездомным

Американский киноактер Кевин Спейси заявил, что после скандалов о сексуальных домогательствах остался без своего особняка в американском штате Балтимор. По его словам, которые передает The Telegraph, он живет в съемных домах и отелях.

Я живу в отелях, в съемных домах, езжу туда, где есть работа. У меня буквально нет дома, — заявил он.

Как сообщает издание, Спейси работает ведущим в ночном клубе «Monte Caputo» на Кипре. При этом он какое-то время был близок к банкротству из-за долгов.

Ранее голландская прокуратура потребовала для певца и экс-наставника шоу «Голос» Марко Борсато пять месяцев тюремного заключения за сексуальные домогательства к 15-летней девочке в период с 2014 по 2015 год. Инциденты происходили в различных местах, включая дом певца и гримерную комнату шоу. Борсато частично признал свою вину. Потерпевшей девушке на момент суда исполнилось 26 лет.

До этого бывшая учительница английского языка 40-летняя Стефани Эрин Келленбергер из штата Огайо признала вину по 21 пункту обвинения в сексуальных преступлениях против несовершеннолетней ученицы. Суд установил, что преступления начались, когда девочке было 13 лет, а сексуальные контакты продолжались до ее 16-летия.