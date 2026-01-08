Умер известный актер из фильма «Рэкетир»

Казахстанский актер Мурат Бисембин, наиболее известный по роли в фильме «Рэкетир», скончался на 54-м году жизни. Его дочь в Instagram (деятельность в РФ запрещена) сообщила, что отец ушел из жизни в четверг, 8 января, после тяжелой продолжительной болезни. Несколько лет он боролся с онкологическим заболеванием поджелудочной железы, а недавно перенес инсульт.

Актер снялся в десятках кинокартин и сериалов. В его фильмографию входят такие работы, как «Волчий след», «Братья», «Книга легенд: Таинственный лес» и «Весь мир у наших ног». Он сыграл одну из ключевых ролей в исторической казахской ленте «Томирис», снимался в комедии «Тендер» и драме «Батырлар». Также Бисембин исполнил роль в российском фантастическом сериале «13-я клиническая», где главную роль играл Данила Козловский. Широкую популярность и признание ему принесла именно картина «Рэкетир».

