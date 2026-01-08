Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 12:44

Умер известный актер из фильма «Рэкетир»

Сыгравший в «Рэкетире» актер Мурат Бисембин скончался в 53 года

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Казахстанский актер Мурат Бисембин, наиболее известный по роли в фильме «Рэкетир», скончался на 54-м году жизни. Его дочь в Instagram (деятельность в РФ запрещена) сообщила, что отец ушел из жизни в четверг, 8 января, после тяжелой продолжительной болезни. Несколько лет он боролся с онкологическим заболеванием поджелудочной железы, а недавно перенес инсульт.

Актер снялся в десятках кинокартин и сериалов. В его фильмографию входят такие работы, как «Волчий след», «Братья», «Книга легенд: Таинственный лес» и «Весь мир у наших ног». Он сыграл одну из ключевых ролей в исторической казахской ленте «Томирис», снимался в комедии «Тендер» и драме «Батырлар». Также Бисембин исполнил роль в российском фантастическом сериале «13-я клиническая», где главную роль играл Данила Козловский. Широкую популярность и признание ему принесла именно картина «Рэкетир».

Ранее Шон Суэйзи, младший брат голливудского актера Патрика Суэйзи, умер в возрасте 63 лет в Лос-Анджелесе. Согласно официальному свидетельству, его смерть наступила 15 декабря 2025 года. Причиной летального исхода стало обширное кровоизлияние в верхних отделах желудочно-кишечного тракта. Медицинские специалисты установили, что оно было вызвано варикозным расширением вен пищевода, которое развилось на фоне алкогольного цирроза печени.

До этого стало известно о смерти известного венгерского кинорежиссера и сценариста Белы Тарра. Он скончался в 70 лет. Предварительной причиной называют продолжительную болезнь. Тарр родился 21 июля 1955 года в городе Пече. Снимать фильмы он начал в 16 лет, а позже получил образование в Академии театра и кино в Будапеште.

смерти
актеры
культура
Казахстан
