Режиссер «Проклятия» умер после продолжительной болезни

Венгерский кинорежиссер и сценарист Бела Тарр скончался в возрасте 70 лет, пишет Index со ссылкой на пресс-релиз Венгерской ассоциации кинематографистов. По предварительной информации, причиной смерти стала продолжительная болезнь.

С глубокой скорбью сообщаем, что сегодня утром после продолжительной и тяжелой болезни скончался кинорежиссер Бела Тарр. Семья скорбит и просит прессу и общественность отнестись с пониманием, а также воздержаться от обращения за комментариями в эти трудные дни, — говорится в некрологе.

Тарр родился 21 июля 1955 года в городе Пече, Венгрия. Он начал снимать фильмы в 16 лет и позже учился в Академии театра и кино в Будапеште. Тарр стал известен как мастер авторского кино черно-белыми кадрами и мрачной эстетикой. Одними из его самых известных работ считаются «Туринская лошадь», «Проклятие», «Человек из Лондона», «Осенний альманах». После премьеры «Туринской лошади» в 2011 году он объявил об уходе из режиссуры.

Ранее в возрасте 73 лет скончался спортивный журналист и писатель Владимир Гескин. Он работал в спортивной журналистике с 1974 года. Гескин принимал активное участие в создании газеты «Спорт-Экспресс», а также занимал должность первого заместителя главреда. Журналист выпустил книги «Кто посягает на олимпийский огонь» и «Как молоды мы пили».