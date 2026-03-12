Захарова раскрыла, как Россия относится к вопросу энергопоставок в ЕС Захарова: РФ стремится не политизировать вопрос поставок энергоресурсов в Европу

Россия стремится не политизировать вопрос поставок энергоресурсов в Европу, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что Москва готова развивать сотрудничество со всеми конструктивно настроенными партнерами.

Россия старается избегать какой бы то ни было политизации вопроса поставок энергоносителей европейским потребителям, — сказала Захарова.

Ранее представитель МИД РФ обратила внимание, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен забыла о заслугах российского газа. В свое время он не дал ЕС опуститься на дно. Так дипломат прокомментировала заявление европейского политика о том, что, несмотря на надвигающийся на Европу энергетический кризис, возможное возвращение к импорту энергоресурсов из России было бы «стратегической ошибкой».

До этого стало известно, что средняя цена на газ в Европе поднялась до максимума за три года. Расчетная стоимость по индексу TTF по итогам понедельника, 9 марта, достигла $675 (53,3 тыс. рубля) за тысячу кубометров. Это самый высокий показатель с 23 января 2023 года, когда цена составляла почти $745 (58,8 тыс. рубля) за тысячу кубометров.