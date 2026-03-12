Иран пригрозил новыми ударами по американским базам Моджтаба Хаменеи заявил о продолжении атак на базы США на Ближнем Востоке

Иран намерен продолжать атаки на американские военные базы в соседних странах, заявил верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи в своем первом обращении к нации. Он также подчеркнул, что верит в дружбу и мир между соседями, но необходимо прекратить работу военных объектов США на Ближнем Востоке, передает иранское государственное телевидение.

США и Израиль 28 февраля начали наносить масштабные удары по административным и военным объектам Ирана. В ответ Тегеран атаковал Израиль и военные базы США в странах Персидского залива. В ночь на 1 марта стало известно о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Вооруженные силы США нанесли около 2 тыс. ударов по Ирану за первые четыре дня операции, что сопоставимо с количеством атак за первые шесть месяцев кампании против ИГ («Исламское государство», организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в Ираке и Сирии. По мнению исследователя ИИ Джессики Дорси, это демонстрирует как масштаб, так и скорость уничтожения целей.

Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что в результате ударов США и Израиля по территории Ирана ранения получили около 70 тыс. человек. Дипломат отметил, что в результате атак погибли высокопоставленные представители иранского руководства и военного командования.