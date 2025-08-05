В США учительница годами совращала несовершеннолетнюю школьницу Учительница из Огайо призналась в сексуальном насилии над 16-летней ученицей

Бывшая учительница английского языка 40-летняя Стефани Эрин Келленбергер из штата Огайо признала вину по 21 пункту обвинения в сексуальных преступлениях против несовершеннолетней ученицы, сообщает Mansfield News Journal. Суд установил, что преступления начались, когда девочке было 13 лет, а сексуальные контакты продолжались до ее 16-летия.

Сила [по отношению к ребенку] не применялась. <...> Потерпевшая испытывает облегчение от того, что ей не придется давать показания в суде, — рассказал помощник прокурора Брайан Дав.

Из школьного округа Шелби Келленбергер была уволена в октябре 2024 года после предъявления обвинений. Суд отверг предложенное потерпевшей трехлетнее наказание, приняв более строгий вариант — 15 лет тюрьмы с возможностью условно-досрочного освобождения после 10 лет. Однако даже после освобождения женщина будет пожизненно числиться в реестре сексуальных преступников — ей придется отмечаться у местного шерифа каждые 90 дней.

Ранее в индийском штате Андхра-Прадеш директор школы стал фигурантом дела об изнасиловании ученицы девятого класса. Преступление обнаружилось, когда родители заметили у дочери задержку менструации, а обследование подтвердило беременность. После обращения семьи в полицию началось расследование.