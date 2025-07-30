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30 июля 2025 в 17:31

Школьница забеременела от директора после изнасилования

В Индии директор школы изнасиловал девятиклассницу и угрозами добился молчания

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Индии директор школы в штате Андхра-Прадеш изнасиловал ученицу девятого класса, а после добился ее молчания через угрозы, сообщает India Today. По данным издания, о случившемся стало известно, когда родители школьницы узнали, что их дочь забеременела.

Директор частной школы изнасиловал ученицу девятого класса около четырех месяцев назад. По имеющимся данным, он угрожал девочке серьезными последствиями, если она расскажет о случившемся, — сказано в материале.

В какой-то момент родители заметили задержку месячных у дочери и отправились с ней к врачу. Обследование показало, что школьница беременна. После этого семья обратилась в полицию, где вскоре возбудили уголовное дело и установили причастность директора к изнасилованию.

Ранее сообщалось, что в Австрии суд приговорил 73-летнего итальянца к восьми годам колонии по обвинению в изнасиловании украинской школьницы. Мужчину задержали в декабре прошлого года, когда мать девочки узнала о ее беременности. Школьница по настоянию матери сделала аборт.

Индия
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