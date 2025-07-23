Украинская школьница забеременела от пожилого итальянца в Австрии В Австрии 73-летнему итальянцу дали восемь лет за интимную связь со школьницей

В Австрии суд приговорил 73-летнего итальянца к восьми годам колонии по обвинению в сексуальном насилии над 13-летней школьницей с Украины, сообщает австрийское агентство APA. Об их связи стало известно, когда мать подростка заметила, что та беременна.

Действия сексуального характера, которые привели к беременности украинки, вероятно, начались, когда жертве было еще 13 лет, — говорится в публикации.

Согласно материалам обвинения, мужчина познакомился с семьей своей будущей жертвы еще на Украине, а после помог им с переездом в Австрию летом 2022 года. Позже он начал оказывать одной из девочек знаки внимания. В начале 2024 года школьница ответила на ухаживания, и они стали жить вместе.

Итальянца задержали в декабре прошлого года, когда мать девочки узнала о ее беременности. Школьница по настоянию матери сделала аборт. Насильника осудили на восемь лет, однако приговор не является окончательным и может быть обжалован.

Ранее сообщалось, что в США арестовали молодую мать из Индианы, которая пыталась продать насильнику свою семимесячную дочь за $400 (31,2 тысячи рублей). Ее обвинили в попытке продажи ребенка в целях сексуальной эксплуатации. В ходе расследования были найдены тысячи сообщений. В 81 из них, как утверждают следователи, американка предлагала купить ее интимные фотографии, ссылаясь на нужду в средствах для покупки детских подгузников.