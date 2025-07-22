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22 июля 2025 в 20:08

Мать предлагала незнакомцу изнасиловать ее семимесячную дочь за деньги

New York Post: американка пыталась продать семимесячную дочь насильнику за $400

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В США арестовали 32-летнюю Морган Стэпп из Индианы, которая пыталась продать свою семимесячную дочь в соцсетях насильнику за $400 (31,2 тысячи рублей), передает New York Post. Ее обвинили в попытке продажи ребенка в целях сексуальной эксплуатации. В ходе расследования были найдены тысячи сообщений. В 81 из них, как утверждают следователи, американка предлагала купить ее интимные фотографии, ссылаясь на нужду в средствах для покупки детских подгузников.

32-летнюю мать семерых детей обвинили в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации в штате Индиана. По версии властей, она пыталась продать свою маленькую дочь мужчине за $400, — сказано в сообщении.

Во время ареста Стэпп отрицала свою вину. Однако после получения ордера правоохранители установили, что только один телефон — ее собственный — имел доступ к этому аккаунту в соцсетях.

Ранее в Петербурге задержали уроженца Таджикистана, подозреваемого в изнасиловании 15-летней соотечественницы. В правоохранительные органы обратился отец пострадавшей. Предположительно, преступления были совершены в феврале и июле 2025 года.

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Мать предлагала незнакомцу изнасиловать ее семимесячную дочь за деньги
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