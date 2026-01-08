Атака США на Венесуэлу
Раскрыто, что грозит Долиной за отказ добровольно освободить квартиру

Юрист Русяев: отказ покинуть квартиру грозит Долиной принудительным выселением

Отказ певицы Ларисы Долиной добровольно освободить квартиру Полины Лурье может привести к принудительному выселению с понятыми и полицией, заявил юрист и основатель «Русяев Клуба» Илья Русяев в комментарии NEWS.ru. Он объяснил, что речь идет не об уголовной ответственности, а об исполнении судебного решения.

При продолжении сопротивления уже назначаются исполнительные действия по принудительному выселению с участием понятых и полиции, — отметил юрист.

Русяев добавил, что за отказ исполнять судебное решение предусмотрена только административная ответственность. Приставы вправе взыскать по этой статье штраф до 2,5 тысячи рублей.

Верховный суд 16 декабря подтвердил, что квартира принадлежит Полине Лурье. После этого Мосгорсуд 25 декабря постановил выселить из нее артистку, ее дочь и внучку — решение должно исполняться сразу.

Долина должна была покинуть квартиру 5 января. Однако звезда не смогла освободить ее в установленные сроки из-за большого количества вещей. По словам защиты Лурье, теперь переезд ожидается 9 января.

