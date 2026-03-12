Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026

Долина оценила идею убрать английское слово из «Иванушки International»

Долина поддержала идею удалить английское слово из «Иванушки International»

Участники группы Иванушки International Участники группы Иванушки International Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Народная артистка Лариса Долина высказалась в поддержку идеи об отказе от использования латиницы в названиях и псевдонимах российских исполнителей, в том числе она согласилась, что было бы правильно убрать английское слово из названия группы «Иванушки International». Певица также отметила, что русский язык является одним из самых мелодичных в мире, и поэтому российским исполнителям лучше использовать русские имена и названия, передает ТАСС.

Если у нас такая богатая языковая и культурная традиция, зачем брать иностранные имена?прокомментировала Долина.

Ранее продюсер и художественный руководитель группы «Иванушки International» Игорь Матвиенко заявил о возможности переименования коллектива. В контексте общественной дискуссии об использовании англицизмов в названиях, Матвиенко предложил убрать слово International из названия группы. Продюсер выразил недовольство засильем иностранных слов и предложил ввести дополнительный налог для тех, кто хочет сохранить английские наименования.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что группа «Иванушки International» не подлежит переименованию, поскольку ее название является запатентованной торговой маркой. Он подчеркнул, что фанаты группы поддерживают ее и любят под любым названием.

