12 марта 2026 в 11:03

Роструд начал тотальные проверки сотрудников Wildberries и Ozon

Роструд проверил маркетплейсы из-за неоформленного персонала

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Федеральная служба по труду и занятости с конца прошлого года проводит масштабные проверки крупнейших российских маркетплейсов, включая Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет», сообщил «Коммерсант». Соответствующее поручение в декабре 2025 года дала вице-премьер Татьяна Голикова.

С середины декабря по середину февраля инспекторы посещали склады компаний, чтобы найти сотрудников, которые работают без официального трудового договора. Итоги этих проверок ведомство должно было представить в правительство до начала марта.

В Роструде пояснили, что такие визиты носят плановый профилактический характер и проводятся регулярно. В самих маркетплейсах добавили, что находятся в рабочем диалоге с регулятором.

Эксперты отмечают, что офисные работники площадок обычно оформлены по ТК, а сотрудники пунктов выдачи (ПВЗ) часто работают через партнеров. Основные вопросы у надзора возникают к складскому персоналу, который нередко нанимают по гражданско-правовым договорам.

Одновременно налоговые органы проверяют сервисы по работе с самозанятыми и сами ПВЗ. В ФНС подозревают, что их владельцы экономят на страховых взносах и НДФЛ. Специалисты анализируют, хватает ли сотрудников для обеспечения работы точек, которые должны функционировать по 12 часов в сутки.

Ранее HR-эксперт Гарри Мурадян сообщал, что работодателям грозят штрафы за неисполнение графика отпусков. Он напомнил, что ситуация, когда сотрудники не уходят на законный отдых, нарушает ТК РФ. По его словам, хотя решения касаемо отпуска считаются зоной ответственности сотрудника, работодатель все равно обязан отправлять его на отдых. В противном случае правила нарушат обе стороны.

