12 марта 2026 в 11:00

Путин подписал указ о награждении сенатора от Дагестана

Путин наградил сенатора Керимова орденом «За заслуги перед Отечеством»

Сулейман Керимов Сулейман Керимов Фото: Сергей Савостьянов/РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, следует из документа на сайте официального опубликования правовых актов. Член Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

За большой вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность наградить: Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени Керимова Сулеймана Абусаидовича сенатора Российской Федерации, — говорится в указе.

Помимо Керимова, орденом также был награжден глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Темрезов. Президент отметил большой вклад, который Темрезов внес в социально-экономическое развитие региона. Кроме того, орден получил директор центра имени Боткина в Москве Алексей Шабунин, внесший вклад в развитие медицинской науки и здравоохранения.

Ранее Владимир Путин вручил награды участникам специальной военной операции. Президент присвоил звания Героя России Вячеславу Веденину, Арутюну Дарбиняну, Иналу Гериеву, Сергею Каримову, Евгению Ковылину, Михаилу Королю, Владимиру Силенко, Василю Ямалетдинову и Александру Фабричнову.

