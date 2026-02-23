Зимняя Олимпиада — 2026
23 февраля 2026 в 12:13

Путин вручил награды участникам СВО

Путин вручил медали «Золотая Звезда» девяти участникам СВО

Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград Героям России в День защитника Отечества Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград Героям России в День защитника Отечества Фото: Кристина Соловьёва/РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин вручил медали «Золотая Звезда» девяти военнослужащим. Приуроченная ко Дню защитника Отечества церемония прошла в Кремле, трансляцию награждения вела пресс-служба главы государства.

Звания Героя России были удостоены Арутюн Дарбинян, Вячеслав Веденин, Инал Гериев, Сергей Каримов, Евгений Ковылин, Михаил Король, Владимир Силенко, Александр Фабричнов и Василь Ямалетдинов. Помимо высших наград страны, президент вручил ордена Мужества двум офицерам Росгвардии.

Государственными наградами были отмечены командиры полков 116-й отдельной бригады особого назначения Николай Нетесов и Александр Рукосуев. Президент лично поблагодарил командиров дивизий, бригад и штурмовых отрядов за проявленную доблесть и эффективное руководство подразделениями.

Ранее российских военных поздравил с Днем защитника Отечества глава Минобороны РФ Андрей Белоусов. Министр отметил, что в ходе специальной военной операции бойцы показывают высокий профессионализм, решительность и преданность Родине.

