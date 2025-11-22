Международный муниципальный форум стран БРИКС
22 ноября 2025 в 10:11

Россияне заполнили зал на концерте «отмененной» голливудской звезды

Основная часть зрителей концерта Кевина Спейси на Кипре была русскоязычной

Кевин Спейси Кевин Спейси Фото: Marco Barada/Keystone Press Agency/Global Look Press
Значительную часть аудитории концерта американского актера Кевина Спейси на Кипре составили русскоязычные зрители, сообщили организаторы мероприятия в беседе с корреспондентом РИА Новости. Они отметили, что именно для этой категории зрителей потребовались субтитры на русском языке.

У нас самая активная аудитория, посещающая все подобные мероприятия, — это русскоязычные, поэтому большая часть зала как раз и были русскоязычные зрители, несмотря на то, что на концерт прилетели зрители со всего мира — от Америки до Азии, — сказали организаторы.

Концертный зал был полностью заполнен, собрав около 1300 человек. Стоимость билетов варьировалась от €90 до €1250 (от 8 тыс. до 113 тыс. рублей). Наиболее дорогие билеты предоставляли возможность участия в часовом афтерпати и проведения фотосессии со знаменитым актером. Кевин Спейси представил свою программу Songs & Stories в лимассольском концертном зале 16 ноября.

Ранее сообщалось, что Спейси лишился собственного особняка в штате Балтимор после скандалов, связанных с обвинениями в сексуальных домогательствах. По словам актера, в настоящее время он проживает в арендованных жилых помещениях и гостиничных номерах. Он работает ведущим в кипрском ночном клубе Monte Caputo. При этом какое-то время Спейси находился на грани банкротства из-за накопившихся долговых обязательств.

