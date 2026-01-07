Атака США на Венесуэлу
07 января 2026 в 09:23

«Как раз по погоде»: панде Катюше подарили бамбуковые санки

Панде Катюше из Московского зоопарка подарили на новый год бамбуковые санки

Панда Катюша Панда Катюша Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Панде Катюше из Московского зоопарка подарили бамбуковые санки, говорится в официальном Telegram-канале зверинца. На опубликованных кадрах видно, как животное с интересом распаковывает новогодние подарки, а затем «пробует на зубок» изделие из бамбука.

А Катюше подарили саночки! Как раз по погоде — к огромному снегопаду, который так атмосферно выглядит на фоне панды, — отметили сотрудники зоопарка.

Ранее в зоопарке рассказали, что Катюша весит уже более 80 килограммов. По словам киперов, дочка больших панд Дин-Дин и Жуи успешно проходит тренинги и делает большие успехи. В связи с этим сотрудники столичного зверинца поделились свежим видео с занятия.

До этого стало известно, что Московский зоопарк начал принимать нераспроданные после праздников новогодние ели с городских базаров. Стволы и ветки станут игрушками для обитателей вольеров, а хвоя пойдет на подстилку и подкормку. При этом принимаются только чистые, неукрашенные деревца.

Тем временем гималайский медведь Вася из Московского зоопарка впервые впал в спячку. Киперы уточнили, что это стало показателем хорошего физического и психологического состояния животного. Помимо Васи, в спячку также впали гималайские медведи Бабуля, Аладдин и Бефана, а также бурый медведь Гром.

