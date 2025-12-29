Гималайский медведь в Московском зоопарке впервые впал в спячку

Гималайский медведь Вася из Московского зоопарка впервые впал в спячку, сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы. Это стало показателем хорошего физического и психологического состояния животного.

Это событие стало финальным подтверждением того, что программа реабилитации гималайских медведей прошла успешно, – рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Помимо Васи, в спячку также впали гималайские медведи Бабуля и Аладдин, а также бурый медведь Гром и Бефана. Часть животных несколько лет назад изъяли у контрабандистов — все это время специалисты занимались их реабилитацией.

Ранее сообщалось, что Московский зоопарк встретил новых экзотических животных — его коллекцию пополнили две ехидны и один полосатый кускус. Сейчас они находятся в служебных помещениях под наблюдением зоологов и осваиваются на новом месте.