Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 13:04

«Радио Судного дня» вышло в эфир с мистическим и пугающим словом

«Радио Судного дня» передало в эфире слово «греховный»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В среду, 11 марта, радиостанция УВБ-76, известная как «радио Судного дня», передала в эфир зашифрованный сигнал — слово «греховный», следует из Telegram-канала «УВБ-76 логи», который ведет мониторинг ее вещания. Соответствующее сообщение появилось в 12:45 мск.

Сообщение за сегодня 11.03.26 12:45 МСК НЖТИ 35359 ГРЕХОВНЫЙ 9376 5693, — следует из публикации

Радиостанция, которую в Сети часто называют «станцией Судного дня», ведет трансляцию на частоте 4625 кГц уже несколько десятилетий. Назначение подобных зашифрованных сообщений официально не раскрывается, однако считается, что они служат для передачи распоряжений в системе боевого управления. Некоторые ее связывают с деятельностью военных и разведструктур, а также с гипотетической системой автоматического ответного ядерного удара «Мертвая рука».

Накануне «Жужжалка» также выходила в эфир с загадочными посланиями. Сразу три зашифрованных сообщения прозвучали на фоне кризиса на Ближнем Востоке. Вслед за словами «чад» и «абстракция» в эфире раздалось «бухозуд».

радио
шифры
слова
эфир
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Аналитик дал советы, как распознать вредоносное ПО на смартфоне
Судно под флагом Таиланда вспыхнуло после удара
В Европе раскрыли, как иранский конфликт обостряет раскол в ЕС
Смертельное ДТП с легковушкой и трактором произошло в Приморье
Адвокат объяснила, могут ли сотрудника обязать приходить на работу раньше
«По примеру Эстонии»: еще одна страна запретит въезд участникам СВО
Оставивший россиянку на растерзание свиньям удивился приговору
Названо имя богатейшего режиссера в мире
«Доказательство»: в Венгрии раскрыли финансирование оппозиции Киевом
Мирошник указал на украинский след в брянском теракте
Минобороны раскрыло детали нового налета дронов ВСУ
Бывший главный кадровик МО ответил на обвинение во взятке в 80 млн рублей
СБУ задержала 13 организаторов схем по уклонению от мобилизации
«Нет оправдания»: депутат о ракетном ударе ВСУ по Брянску
Shell и Total объявили форс-мажор по поставкам СПГ из Катара
«Крупнейший в истории»: Дмитриев назвал главную ошибку фон дер Ляйен
Женщину в Шацке избил и ограбил новый знакомый
Подмосковные спасатели обезвредили опасную находку
В МИД назвали цель атаки ВСУ на Брянск
«Жива, здорова»: Долина впервые ответила, как справилась с потерей квартиры
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.