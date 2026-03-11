«Радио Судного дня» вышло в эфир с мистическим и пугающим словом

В среду, 11 марта, радиостанция УВБ-76, известная как «радио Судного дня», передала в эфир зашифрованный сигнал — слово «греховный», следует из Telegram-канала «УВБ-76 логи», который ведет мониторинг ее вещания. Соответствующее сообщение появилось в 12:45 мск.

Сообщение за сегодня 11.03.26 12:45 МСК НЖТИ 35359 ГРЕХОВНЫЙ 9376 5693, — следует из публикации

Радиостанция, которую в Сети часто называют «станцией Судного дня», ведет трансляцию на частоте 4625 кГц уже несколько десятилетий. Назначение подобных зашифрованных сообщений официально не раскрывается, однако считается, что они служат для передачи распоряжений в системе боевого управления. Некоторые ее связывают с деятельностью военных и разведструктур, а также с гипотетической системой автоматического ответного ядерного удара «Мертвая рука».

Накануне «Жужжалка» также выходила в эфир с загадочными посланиями. Сразу три зашифрованных сообщения прозвучали на фоне кризиса на Ближнем Востоке. Вслед за словами «чад» и «абстракция» в эфире раздалось «бухозуд».