22 января 2026 в 17:49

«Радио Судного дня» передало третье таинственное сообщение на фоне Давоса

Радиостанция УВБ-76 передала третье слово на фоне учреждения Совета мира

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Радиостанция УВБ-76, известная как «радио Судного дня» или «Жужжалка», в четверг, 22 января передала третье за день сообщение на фоне учреждения Совета мира во время Всемирного экономического форума, проходящего в швейцарском Давосе, пишет Telegram-канал «УВБ-76 логи», который ведет мониторинг ее вещания. Вслед за словами «венчиковый» и «супружеский» в 14:19 по мск эфире прозвучало «актиний».

22.01.26 14:19 по мск. НЖТИ 79687 АКТИНИЙ 8999 4216, — говорится в сообщении.

До этого в эфире УВБ-76 звучало кодовое слово «ноосфера» — термин, который обозначает высшую стадию эволюции биосферы. Академик Владимир Вернадский подразумевал под этим общепланетный или даже вселенский разум.

Ранее в эфире «радиостанции Судного дня» в течение двух дней вместо обычных сигналов УВБ-76 сквозь помехи транслировалась музыка. К примеру, в эфире звучала песня What's Up группы 4 Non Blondes, что вызвало споры среди радиолюбителей. Одни считали это активностью энтузиастов, другие — способом маскировки секретных военных посланий.

Прежде УВБ-76 вышла в эфир со словом «татумари». Сообщение прозвучало после выступлений президента России Владимира Путина и главы Минобороны Андрея Белоусова на расширенной коллегии оборонного ведомства.

Россия
радиостанции
УВБ-76
эфир
сообщения
советы
Давос
