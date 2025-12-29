«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир в преддверии Нового года

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 вновь вышла в эфир после 12-дневного перерыва, передает Telegram-канал «УВБ-76 логи». В 12:08 по московскому времени прозвучало слово «перелаз».

НЖТИ 18594 ПЕРЕЛАЗ 7934 0570, — говорится в сообщении.

Радиостанция начала вещание в конце 1970-х годов. Ее характерное звучание, напоминающее однообразный гул, стало причиной прозвища «Жужжалка». Радиолюбители считают, что УВБ-76 является частью секретной системы связи, разработанной в СССР в период холодной войны.

Ранее радиостанция вновь вышла в эфир, передав слово «татумари». Трансляция произошла после выступлений президента России Владимира Путина и министра обороны Андрея Белоусова на расширенном заседании коллегии оборонного ведомства. Сообщение было передано в 16:37 по московскому времени.

До этого «Радиостанция Судного дня», вышла в эфир с посланием, в котором прозвучало новое слово — «ершовуз». Это произошло в 12:48 по московскому времени. Позже УВБ-76 передала еще одно сообщение, но уже с использованием слова «бермудский».