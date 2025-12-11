«Жужжалка» вышла в эфир с новым несуществующим словом

Радиостанция УВБ-76, известная как «Жужжалка» и «радиостанция Судного дня», вышла в эфир с новым несуществующим словом «ершовуз», сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи». Оно прозвучало в 12:48 мск. Позднее УВБ-76 передала еще одно послание, но уже со словом «бермудский».

НЖТИ 82331 ЕРШОВУЗ 1362 0715, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что радиостанция УВБ-76 девятый раз за день вышла в эфир со словом «бесподобный». Передача произошла 10 декабря в 13:49 по московскому времени. В этот же день «Жужжалка» выдала восемь сообщений с кодовыми словами, включая «мюоносвод», «мпинобаз», «фригория», «опальный», «сноповый», «дымозюзя», «анусокеб», «централ», «котовоин» и «уомплектный».

До этого радиостанция УВБ-76 передала новую серию необычных сообщений. Послания содержали слова «Латвия», «болонский», «пошлый» и «нантотюк». Авторы британского таблоида Express расценили упоминание прибалтийской страны в сообщении как угрозу для НАТО. Радиостанция, как уже неоднократно было замечено, активизирует вещание в периоды обострения международной напряженности.