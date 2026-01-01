Новый год — 2026
Россиянам рассказали, как победить «диктатуру маркетинга»

Диетолог Кузьменко призвал учиться любить себя и не следовать за трендами

Мощный механизм маркетинга порождает неудовлетворенность собой, сомнения и постоянную погоню за недостижимым эталоном, заявил врач-терапевт, диетолог, кардиолог Филипп Кузьменко в беседе с «Радио 1». По его словам, поэтому в условиях вечно меняющихся трендов нужно учиться любить и уважать себя.

Люди начинают сомневаться в себе, думать, что что-то с ними не так. На самом деле, нужно учиться любить себя любым, учиться уважать свой голод, сытость и просто любить движение, — объяснил Кузьменко.

В пример он привел моду на отказ от сахара. По его словам, плакаты с идеальными фигурами людей по городу формируют представление некого идеала. Однако для многих людей он физиологически недостижим, из-за чего они переключаются на поиск «волшебных» решений, вредных для здоровья.

Ранее фитнес-тренер Ирина Мальцева рассказала, что людям с избыточной массой тела не следует сразу приступать к интенсивным физическим нагрузкам. По ее словам, в первые недели похудения важно укреплять сердце, мышцы и суставы с помощью размеренных тренировок. Она подчеркнула, что начальный этап должен быть размеренным, без резких движений, поскольку организм еще не адаптировался к правильной нагрузке.

