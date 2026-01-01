Британские спецслужбы могли организовать удар ВСУ по Херсонской области, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, которые передает РИА Новости, по этой причине Киев верит в свою безнаказанность.

Циничный и преступный удар по мирным жителям области, совершенный в новогоднюю ночь, очевидно был исполнен для того, чтобы сорвать все попытки России и США к дипломатическому урегулированию. Учитывая особый цинизм содеянного, Киев верит в свою безнаказанность, что может означать прямую причастность английских и европейских спецслужб к организации этого преступления, — предположил он.

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 января украинские военные нанесли целенаправленный удар БПЛА по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице под Херсоном. По предварительным данным, погибли 24 человека, в том числе ребенок. Свыше 50 мирных жителей пострадали, за их жизни борются медики.

Позже Сальдо сравнил атаку ВСУ на регион с одесским Домом профсоюзов. По его словам, особый цинизм заключается в том, что удар был нанесен после работы украинского разведчика — почти под бой курантов.