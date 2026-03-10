ВСУ направили рой БПЛА на российский регион

Вооруженные силы Украины предпринимают попытку массированной атаки на Херсонскую область, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, противник наносит удары при помощи БПЛА. Системы ПВО отражают атаки украинской армии.

Работает ПВО. Враг предпринимает попытку массовой атаки БПЛА по территории Херсонской области, — написал глава региона.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинская армия атаковала Васильевку. Под удар попал городской рынок. Пострадали две женщины, их госпитализировали. Глава региона подчеркнул, что опасность повторных атак сохраняется.

До этого Балицкий информировал, что ВСУ совершили 12 целенаправленных атак на населенные пункты Запорожской области. По его словам, обстрелы пришлись на Михайловский, Васильевский, Каменско-Днепровский, Токмакский, Куйбышевский и Пологовский муниципальные округа. Всего пострадали 11 человек, в том числе трое детей.

В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе два человека погибли, еще 19 получили ранения за минувшие выходные в результате ударов со стороны ВСУ. Он выразил соболезнования родным и близким погибших.