Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 14:47

ВСУ направили рой БПЛА на российский регион

Сальдо: ВСУ предпринимают попытку массированной атаки БПЛА на Херсонскую область

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы Украины предпринимают попытку массированной атаки на Херсонскую область, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, противник наносит удары при помощи БПЛА. Системы ПВО отражают атаки украинской армии.

Работает ПВО. Враг предпринимает попытку массовой атаки БПЛА по территории Херсонской области, — написал глава региона.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинская армия атаковала Васильевку. Под удар попал городской рынок. Пострадали две женщины, их госпитализировали. Глава региона подчеркнул, что опасность повторных атак сохраняется.

До этого Балицкий информировал, что ВСУ совершили 12 целенаправленных атак на населенные пункты Запорожской области. По его словам, обстрелы пришлись на Михайловский, Васильевский, Каменско-Днепровский, Токмакский, Куйбышевский и Пологовский муниципальные округа. Всего пострадали 11 человек, в том числе трое детей.

В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе два человека погибли, еще 19 получили ранения за минувшие выходные в результате ударов со стороны ВСУ. Он выразил соболезнования родным и близким погибших.

ВСУ
Владимир Сальдо
Херсонская область
БПЛА
атаки
удары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Крупнейший банк Индии отказался проводить платежи за российскую нефть
В АТОР назвали страну, из которой российские туристы не могут вернуться
Иркутские полицейские выявили 51 пьяного водителя в ходе рейда на 8 Марта
Стало известно, сократит ли Россия добычу нефти на фоне ситуации в Иране
Алибасов-младший раскрыл правду о личной жизни отца
В посольстве РФ рассказали, пострадали ли россияне при обстрелах Израиля
Трамп ответил на избрание Моджтабы Хаменеи лидером Ирана
«Провал Пентагона»: как Зеленский похоронил проект США по развалу России
Врач-мошенник тайно «настругал» 16 детей от пациенток
Детей накормили плесневелыми котлетами в российской школе
Российская армия сможет защищать граждан за рубежом
«Разнесла полквартиры»: сын Алибасова рассказал о поведении своей жены
Профессор ответил, сохранит ли общепит заведения при отсутствии НДС
Пономарев раскрыл, почему «Зенит» проиграл «Оренбургу»
Депутат отреагировал на убийство прихожан РПЦ в Нигерии
Россиянка обвинила воспитательницу в избиении дочери
Политолог оценил отчаянные попытки Трампа сохранить лицо в войне с Ираном
Сразу три российских университета получили предостережения
В России могут расширить возможности использования маткапитала
Озвучена версия Алибасова-младшего после обвинений супруги в насилии
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака
Здоровье/красота

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.