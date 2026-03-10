Жалобы на жизнь, потеря дохода, срок в России: как живет Семен Слепаков

Проживающий в Израиле российский комик Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) пожаловался, что чувствует неопределенность в жизни после переезда. Что об этом известно, за что Слепакову грозит срок в России, из-за чего он потерял доход?

На что пожаловался Слепаков

В свежем интервью юморист рассказал, что переезд в Израиль не помог ему обрести ясность, а, напротив, усилил ощущение нестабильности. При этом Слепаков отметил, что в Москве у него была стабильная работа и высокий доход, но это не помогало разобраться в жизненных целях. В Израиле же, несмотря на экзистенциальные сложности, он стал больше общаться с людьми и чаще видеться с друзьями, что ему очень нравится.

Как писал NEWS.ru, Слепакову пришлось снизить гонорар за выступления с 5,6 млн до 4,5 млн рублей. В некоторых случаях комик готов уступить еще 500 тысяч рублей. Тогда же сообщалось, что на его концерт в израильском городе Хайфа было продано меньше половины билетов, хотя зал рассчитан всего на 500 человек.

По словам жителя Израиля Михаила Хурина, творчество российского комика «не нашло здесь понимания».

«Слепаков пытался собрать публику в помещении русского театра в Тель-Авиве. Там зал на 800 мест. Пришли примерно 200 человек. Да и то часть из них — бабушки, которых привез благотворительный фонд в качестве культурной программы, оплатив им билеты. Старушки потом сетовали, мол, вообще ничего не поняли из его песен. Здесь люди живут собственными заботами: у нас идет война. И уж творчество Слепакова для нас точно неактуально», — рассказал Хурин NEWS.ru.

Слепаков публично жаловался, что на его концерты идут неохотно. В одном из роликов он ранее просил жителей Далласа (США) прийти на его выступление, потому что в зале осталось много свободных мест.

Сейчас Слепаков снова столкнулся с низким спросом на билеты на свои концерты в США и Канаде. С момента анонса тура по Северной Америке в начале ноября было продано менее половины всех билетов.

В марте артист планирует выступить в Чикаго, Торонто, Нью-Йорке, Майами, Лос-Анджелесе и других городах. При этом на первый концерт в Чикаго 17 марта по состоянию на конец января куплено менее 25% билетов.

Семен Слепаков Фото: Владимир Песня /РИА Новости

В некоторых залах билеты на балконные места отсутствуют в продаже. Агентство предполагает, что они изначально не были выведены на рынок, поэтому реальное количество доступных мест может быть еще меньше.

Слепаков также потерял часть дохода после разрыва последних связей с Россией. В 2024 году он ликвидировал бизнес в РФ и продал недвижимость. Его апартаменты площадью 217 квадратных метров в центре Москвы купили за 295 млн рублей.

При этом в начале февраля стало известно, что юморист попытался создать финансовую подушку в России. После отъезда из РФ Слепаков внес на сберегательные вклады 25,7 млн рублей под проценты, на чем заработал почти 2 млн рублей. Это доход за предыдущие три года, рассказал источник.

За что Слепаков может получить срок в России

В феврале столичная прокуратура заявила, что Слепакову может грозить лишение свободы на срок до двух лет. Комику вменяют уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах.

«Прокуратура Москвы установила, что признанный иностранным агентом Семен Слепаков был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение установленного порядка осуществления деятельности физического лица, выполняющего функции иностранного агента», — рассказали в ведомстве.

Ранее столичная прокуратура направила в следственный орган материалы для решения вопроса об уголовном преследовании Слепакова. С октября прошлого года Слепаков продолжал публиковать контент без обязательной плашки иноагента.

В тот же период комик пытался оспорить иноагентский штраф в размере 45 тысяч рублей, однако апелляционная инстанция отказала рассматривать жалобу, так как адвокат Слепакова неправильно оформил необходимые документы.

Читайте также:

Пугачева проспонсирует ВС РФ? Что известно, «пропуск» в Россию

Вилла на Кипре, долг в 1 млн, дружба с Зеленским: как живет Александр Ревва

Нашел замену Брежневой? Меладзе застали с молодой девушкой, что известно